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Минздрав: не всем болеющим «ковидом» рязанцам положены лекарства
Прилуцкий заявил, что Рязанская область столкнулась с проблемой, когда пациенты требуют от врачей неположенные им лекарства.

Глава регионального минздрава заявил, что не всем болеющим «ковидом» рязанцам положены лекарства. Об этом Андрей Прилуцкий сообщил в пятницу, 11 февраля, на совещании с губернатором.

Прилуцкий заявил, что Рязанская область столкнулась с проблемой, когда пациенты требуют от врачей неположенные им лекарства.

«Многие изданные документы носят рекомендательный характер, в том числе и по лечению пациентов, поэтому на сайтах наших больницах размещены рекомендации: кому положены препараты, а кому — нет», — отметил министр.

По его словам, лекарства не положены тем, кто переносит «ковид» в «легкой степени» или без симптомов.

«Тем не менее даже при этой ситуации много пациентов, которым не положены [лекарства]… практически требуют, чтобы у них были лекарственные препараты. Поэтому проводится разъяснительная работа и приходится выдавать лекарственные препараты», — заявил Прилуцкий.

Он сообщил губернатору, что на все федеральные средства регион уже закупил медикаменты для борьбы с «ковидом».

«Перебоев с лекарственными средствами не должно быть. Лекарства есть в достаточном количестве, и каждому они будут выделены, если врач сам прописал именно эти лекарства конкретному человеку. Зачем врачу что-то экономить? Он не отвечает за количество лекарств, которое он прописал. Если они не нужны, то не нужно что-то требовать и на свой страх и риск пить, то что ем у не выписал врач. Просто надо объяснять. Недоверчивые люди есть…», — заявил губернатор Николай Любимов.