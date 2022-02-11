Любимов: с удовольствием отменю QR-коды, если позволит Роспотребнадзор

Ранее руководители рязанских ТРЦ требовали от губернатора отменить QR-коды.

Губернатор Николай Любимов заявил о невозможности ослабить ограничительные меры в Рязанской области. В пятницу, 11 февраля, на заседании оперштаба губернатор сообщил, что власти опираются на мнение Роспотребнадзора.

«Губернатор и правительство не принимает решений, относящихся к борьбе с „ковидом“, исходя из своего собственного разумения. Мы все решения принимаем исключительно на основании мнений и предписаний специалистов… и если Роспотребнадзор увидит, что пора отменять QR-коды, то я с удовольствием это сделаю. С огромным удовольствием, без всяких шуток… Но нет сейчас такой возможности и специалисты настаивают не делать этого, — заявил политик. — Ничего еще не успокоилось. Болезнь как была, так и есть… Не надо расслабляться».

Ранее руководители рязанских ТРЦ потребовали губернатора отменить QR-коды.