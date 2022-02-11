Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 февраля

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В концертном зале Рязанской филармонии 12 февраля выступит скрипач Родион Замуруев и ансамбль Mobilis.

В клубе Iggy Taproom 12 февраля пройдет уникальное и красочное событие — вечеринка, посвященная Китайскому Новому году. В кафе-клубе «Старый парк» 13 февраля сыграет сольный концерт Сергей Снеговский, который представит свою новую работу — «Альбом, которого нет».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».