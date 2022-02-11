Инженер-конструктор Рязанского приборного завода стала призером всероссийского молодежного конкурса

Дипломом III степени ее наградили за проект «Принципы построения аппаратно-программного комплекса автоматизированной диагностики радиоэлектронной аппаратуры».

Инженер-конструктор научно-технического центра Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Светлана Косицына стала призером XIII Всероссийского межотраслевого молодежного научно-технического конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Дипломом III степени ее наградили за проект «Принципы построения аппаратно-программного комплекса автоматизированной диагностики радиоэлектронной аппаратуры». Эффективность проекта Светланы уже доказана — на рязанском предприятии КРЭТ комплекс уже внедрен в производственный процесс.

Применение аппаратно-программного комплекса минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором, сокращает время на диагностику неисправностей радиоэлектронной аппаратуры в условиях серийного выпуска изделий.

Проект подали в федеральную службу по интеллектуальной собственности на государственную регистрацию изобретения Светланы и получение патента.

«Светлана Косицына достойно выступила от нашего завода и победила в серьезной конкурентной борьбе, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Ее проект может считаться образцом реализации на практике инженерного потенциала нашей молодежи».

Всероссийский конкурс научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» ежегодно проводится с 2009 года. В 2021 году в нем участвовало свыше 500 человек из более 100 организаций России.

Фото 2ГИС