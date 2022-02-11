\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-3°
Вск, 13
-2°
ЦБ USD 74.99 0.27 12/02
ЦБ EUR 85.36 -0.02 12/02
Нал. USD 74.76 / 76.20 17:03
Нал. EUR 85.21 / 85.95 17:03
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
6 часов назад
317
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
2 170
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
3 599
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 808
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Инженер-конструктор Рязанского приборного завода стала призером всероссийского молодежного конкурса
Дипломом III степени ее наградили за проект «Принципы построения аппаратно-программного комплекса автоматизированной диагностики радиоэлектронной аппаратуры».

Инженер-конструктор научно-технического центра Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Светлана Косицына стала призером XIII Всероссийского межотраслевого молодежного научно-технического конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Дипломом III степени ее наградили за проект «Принципы построения аппаратно-программного комплекса автоматизированной диагностики радиоэлектронной аппаратуры». Эффективность проекта Светланы уже доказана — на рязанском предприятии КРЭТ комплекс уже внедрен в производственный процесс.

Применение аппаратно-программного комплекса минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором, сокращает время на диагностику неисправностей радиоэлектронной аппаратуры в условиях серийного выпуска изделий.

Проект подали в федеральную службу по интеллектуальной собственности на государственную регистрацию изобретения Светланы и получение патента.

«Светлана Косицына достойно выступила от нашего завода и победила в серьезной конкурентной борьбе, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Ее проект может считаться образцом реализации на практике инженерного потенциала нашей молодежи».

Всероссийский конкурс научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» ежегодно проводится с 2009 года. В 2021 году в нем участвовало свыше 500 человек из более 100 организаций России.

Фото 2ГИС