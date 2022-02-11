Для противодействия коррупции станут использовать личные данные россиян

Данные из реестра ЗАГС будут использовать, чтобы улучшить эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов.

Для противодействия коррупции станут использовать личные данные россиян. Об этом пишут «Известия».

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС. Соответствующий проект внесут в Госдуму в июне.

Сообщается, что данные из реестра ЗАГС будут использовать, чтобы улучшить эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов.

Реестр ЗАГС содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени.

В настоящее время доступ к личным данным россиян имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды.