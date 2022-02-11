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Дело по убийству женщины в рюмочной на Затинной передали в суд
Рязанец ударил женщину ножом в шею. После этого он скрылся. Потерпевшая скончалась от полученной раны.

В Рязани осудят мужчину 1982 года рождения за убийство женщины в кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство произошло 23 ноября 2021 года в кафе в Рязани. Обвиняемый и потерпевшая были пьяны. Между ними произошел конфликт, во время которого рязанец ударил женщину ножом в шею. После этого он скрылся. Потерпевшая скончалась от полученной раны.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Следствие собрало доказательства. В ближайшее время дело направят в суд.

Напомним, мужчина признался в преступлении.