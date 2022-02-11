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Дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка» направили в суд
В 2015—2016 годах руководители организации похитили со счета банка более одного млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка» направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По уголовному делу в отношении Владимира Романов, Максима Ткачева и Светланы Поздновой утвердили обвинительное заключение. Их обвиняют в хищении путем растраты и мошенничества имущества «Ринвестбанка» (часть 4 статьи 160 и часть 4 статьи 159 УК РФ).

Владимира Романова также обвиняют в хищении денег путем обмана одного из граждан (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Следствие полагает, что владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка более одного млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

После этого банк обанкротился и у него отозвали лицензию.

Кроме этого, Романов в 2004—2013 годах предложил одному из граждан продать квартиру в рассрочку и завладел его деньгами в размере 14,1 млн рублей. Похищенным имуществом Романов распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Рязани.