ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Отмечается, что на ближайших заседаниях ставку могут еще повысить.

Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Решение приняли в пятницу, 11 февраля, на совете директоров Банка России, сообщил сайт регулятора.

Отмечается, что на ближайших заседаниях ставку могут еще повысить.

«Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отметили в ЦБ.

Прогнозируется, что годовая инфляция должна в 2022 году снизиться до 5-6% и в дальнейшем находиться вблизи 4%.