ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

Банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка». Об этом сообщили на сайте регулятора.

В банке назначили временную администрацию.

Кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России.

За последний год к организации неоднократно применяли меры надзорного воздействия и вводили ограничения на осуществление операций. Сообщается также, что банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении.

Фото сайт Центробанка