ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
Банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка». Об этом
В банке назначили временную администрацию.
Кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России.
За последний год к организации неоднократно применяли меры надзорного воздействия и вводили ограничения на осуществление операций. Сообщается также, что банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении.
Фото сайт Центробанка