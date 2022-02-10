За три года Рязанская область дополнительно получит 906 миллионов на строительство объектов соцсферы

Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В течение трех лет Рязанская область получит дополнительно более 906 млн. рублей на строительство объектов соцсферы. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам парламентария, комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрила выделение региону из резервного фонда 906, 4 миллиона рублей. Рязанская область получит 696,8 миллиона рублей в 2022 году, 91,1 миллиона рублей в 2023 году, 118,4 миллиона рублей в 2024 году.

«Решение принято в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Соответственно повышается стоимость заключенных ранее контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. Ко мне, как депутату госдумы, не раз обращались жители Рязанской области с предложениями о новых объектах здравоохранения и образования. Часть из них уже строится, другие будут построены. Все работы должны быть завершены в срок, а обещанное людям — выполнено», — подчеркнул Андрей Макаров.

В 2022 году дополнительные 586,6 млн. рублей направят на строительство в Рязани главного корпуса онкодиспансера в сумме и 36,1 млн. рублей — на реновацию учреждений отрасли культуры. Более 252 млн. рублей в 2022—2023 годах будет дополнительно вложено в такие объекты, как школа на 1100 мест в рязанском микрорайоне Кальное и школа на 960 мест в Касимове. Свыше 31 млн. рублей составит сумма субсидий на создание новых мест в школе-интернате селе Лесное Конобеево Шацкого района.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что для региона очень важна дополнительная финансовая поддержка. «Несмотря на серьезный рост цен на строительном рынке, мы продолжаем создавать современную инфраструктуру. Это необходимо людям. Строительство объектов соцсферы ведется и в городских микрорайонах, где активно возводится жилье, и на сельских территориях. Многое уже сделано, и на полпути начатое бросать нельзя, невозможно „замораживать“ постройку больниц, школ, детских садов, библиотек, клубов. Дополнительная федеральная поддержка поможет реализовать наши планы», — сказал Николай Любимов.