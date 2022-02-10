Юрист предупредил о новых штрафах для путешественников

В частности, речь идет о наказании за нарушение карантинных ограничений.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил о возможных штрафах для путешественниках. Об этом сообщило агентство « Прайм ».

По словам эксперта, чаще всего путешественников наказывают за нарушение карантинных ограничений. За несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований физлицам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. За нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС предстоит выплатить от одной до 30 тысяч рублей.

Помимо этого, юрист напомнил о пропусках в специально охраняемые зоны. В частности, речь идет о заповедниках, национальных и общественных парках, природных памятниках, заказниках и ботанических садах. «Въезд на машине и даже пешая прогулка в природоохранные зоны карается штрафом», — предупредил Редин.

Также, по словам юриста, штраф грозит за подъезд к воде на автотранспорте. Физическим лицам за это необходимо будет заплатить от 4,5 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 тысяч рублей. Также незаконно мыть машину в реке (штраф 1,5 — 4,5 тысячи рублей), а также стирать там (1,5 — две тысячи рублей) и сливать в водоем грязную воду (от 1,5 до 2 тысяч рублей).