Яровая предложила установить обязательный пожизненный надзор за педофилами

Напомним, ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила установить обязательный пожизненный надзор за педофилами. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия, пишет РИА Новости .

После этого член комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов обратил внимание на важность технических средств, позволяющих контролировать нарушителей.

«Надо разработать средства, которые могли применяться постоянно. Важно контролировать педофилов все время. Это важно, чтобы предотвратить преступления», — отметил депутат.

Яровая подчеркнула, что назрела «жизненная необходимость» изменения системы административного надзора. Она предложила дать судам возможность определять обязательные запреты для преступников по посещению детских учреждений, а также использованию соцсетей в формах, в которых могут участвовать дети.

Олег Леонов же начал обсуждение вопроса о домогательствах к несовершеннолетним в интернете. «В сети интернет существуют не только порнография, но там есть и домогательства. За это нужно вводить отдельные статьи, возможно», — заявил Леонов.

Напомним, ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.