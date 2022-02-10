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Врач назвал опасный синдром при «омикроне» у детей
Речь шла об остром ларинготрахеите.

Врач-педиатр Сергей Токарев рассказал о возможном смертельно опасном состоянии у детей до пяти лет после заражения «омикроном». Об этом написал портал URA.ru

Речь шла об остром ларинготрахеите. При нем может произойти отек гортани. При заболевании необходима госпитализация, поскольку ребенок может погибнуть.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „омикроне“», — заявил кандидат медицинских наук

Также врач назвал симптомы, при котором заболевшему требуется экстренная госпитализация. В частности, если у ребенка на фоне болезни носогубный треугольник стал синего или белого цвета, кашель стал «лающим», голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим — необходимо обратиться за помощью.