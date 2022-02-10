В Ярославской области женщина умерла в больнице после нападения стаи собак
Женщину доставили в больницу с территории одного из гаражных кооперативов с переохлаждением и ранами от укусов.
В Ярославской области женщина умерла в больнице после нападения стаи собак. Об этом
Инцидент произошел в среду, 10 февраля, в Переславле-Залесском. Женщину доставили в больницу с территории одного из гаражных кооперативов с переохлаждением и ранами от укусов. Она умерла в реанимации спустя час.
Личность погибшей устанавливается.
Следственный комитет и прокуратура области проводит проверку.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).