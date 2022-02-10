В Сасовском районе фейковый соцработник украла у пенсионерки 110 тысяч рублей

20-летняя злоумышленница ранее уже была судима за подобное преступление. Возбуждено уголовное дело.

В Сасовском районе фейковый соцработник украла у пенсионерки 110 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 84-летняя жительница села Вялсы. Женщина рассказала, что из ее дома пропали все сбережения — 110 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала полицейским, что недавно к ней приходил соцработник. Она интересовалась условиями жизни женщины, осмотрела дом и ушла. Оперативники составили фоторобот злоумышленницы. Местный жители рассказали, что мошенница уехала на автомобиле.

Личность «социального работника» установили. Ее нашли в селе Алешино и изъяли часть похищенных денег — 90 тысяч. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница ранее уже была судима за подобного преступление.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет тюрьмы.