В рязанском Лесопарке обустроят экотропы для прогулок и велосипедные дорожки

В среду, 9 февраля, администрация и представители общественности обсудили итоговый вариант благоустройства Лесопарка в 2022 году.

В рязанском Лесопарке обустроят экотропы для прогулок и велосипедные дорожки. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 9 февраля, администрация и представители общественности обсудили итоговый вариант благоустройства Лесопарка в 2022 году. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда», в июле 2021 года за благоустройство территории проголосовали более семи тысяч рязанцев.

Концепцию развития парка разработали специалисты главного управления архитектуры области. Ее одобрили представители общественности и администрации города.

В Лесопарке сохранят зеленую зону, организуют уличное освещение, обустроят велосипедные дорожки и экологические тропы для прогулок.

В мэрии подчеркнули, что проект учитывает возможное весеннее половодье.