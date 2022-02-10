В Рязанской области за сутки снизилось количество заболевших коронавирусом

За сутки в регионе зафиксировали 1 290 новых случаев COVID-19.

В Рязанской области за сутки снизилось количество заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зафиксировали 1 290 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 79 381 человек. Госпитализировали за сутки 117 человек. Выздоровели за сутки 413 человек, всего — 61 190. Умерли за сутки семь человек, всего 2 926.

В России за сутки госпитализировали 19 446 человек. Заболели за сутки 197 076 человек, всего — 13 527 845. Выздоровели за сутки — 106 092 человека, всего — 10 909 397. Умерли за сутки 701 человек, всего — 338 091.