В Рязанской области в пятницу ожидается до +2 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в пятницу ожидается до +2 градусов. Прогноз погоды на 11 февраля опубликовало
По информации синоптиков, ночью будет преимущественно без осадков. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Местами возможны гололед и налипание мокрого снега. Гололедица.
Ожидается западный ветер, 5-10 м/c.
Температура воздуха по региону ночью -5,0 градусов, днем -3,+2 градуса.