В Рязанской области разыскивают 34-летнюю женщину

Шарашкина Оксана Юрьевна не платит алименты на девятилетнего сына. Женщина задолжала один млн 304 тысячи рублей.

В Рязанской области разыскивают 34-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Шарашкина Оксана Юрьевна 1987 года рождения не платит алименты на девятилетнего сына. Женщина задолжала один млн 304 тысячи рублей.

Ни по месту регистрации в Сотницыне Сасовского района, ни по последнему месту проживания в Полянах Рязанского района женщина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Ее объявили в розыск.