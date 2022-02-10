В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Мужчину передали полиции.

В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Вечером в среду, 9 февраля, сотрудники Росгвардии во время патрулирования обратили внимание на подозрительного мужчину. Он вел себя неадекватно, передвигался из стороны в сторону, распивал спиртное.

Мужчину остановили для проверки документов, но их у него не оказалось при себе.

Выяснилось, что это ранее судимый рязанец 1984 года рождения, находящийся в розыске за преступление, совершенное по части 1 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»).

Мужчину передали полиции.