В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Мужчину передали полиции.
В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Вечером в среду, 9 февраля, сотрудники Росгвардии во время патрулирования обратили внимание на подозрительного мужчину. Он вел себя неадекватно, передвигался из стороны в сторону, распивал спиртное.
Мужчину остановили для проверки документов, но их у него не оказалось при себе.
Выяснилось, что это ранее судимый рязанец 1984 года рождения, находящийся в розыске за преступление, совершенное по части 1 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»).
Мужчину передали полиции.