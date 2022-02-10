В Рязани пройдет однодневный тренинг «Работа с сопротивлением: сомнения, возражения и претензии. Рынки B2B/B2C»

Спикером выступит Константин Чикулаев — бизнес-тренер, на постоянной основе работает с международными компаниями: Rehau, Peugeot Citroen, Fiat, Chrysler, Legrand and etc.

В Рязани пройдет однодневный тренинг «Работа с сопротивлением: сомнения, возражения и претензии. Рынки B2B/B2C». Об этом сообщили в Ассоциации предпринимателей региона.

Он состоится в рамках собственного образовательного проекта mini-MBA ассоциации. В тренинге для участия пригласили собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей отделов продаж, сообщают организаторы.

Спикером выступит Константин Чикулаев — бизнес-тренер, на постоянной основе работает с международными компаниями: Rehau, Peugeot Citroen, Fiat, Chrysler, Legrand and etc. Обучил свыше 20000 человек в семи странах мира.

Цель тренинга: изучить и отработать на практике техники и приемы работы в ситуациях, когда покупатель оказывает сопротивление

На мероприятии затронут следующие вопросы:

причины и профилактика возникновения сопротивления;

проверенные техники и алгоритмы работы с сопротивлением, возвращение контакта и внимания;

ответы на наиболее частые возражения, отговорки и сомнения.