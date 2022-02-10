В Рязани около «Ледового дворца» столкнулись бетономешалка и «Солярис»

«Бетономешалка утопила в сугробе и замяла черный «Солярис», — отметил автор поста.

Утром в четверг, 10 февраля, в Рязани напротив «Ледового дворца» произошло серьезное ДТП с участием бетономешалки и Hyundai Solaris. Информация об этом появилась в соцсети.

По словам очевидцев, авария произошла на левой стороне движения в сторону города.

«Бетономешалка утопила в сугробе и замяла черный «Солярис», — отметил автор поста.

На месте образовалась пробка.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.