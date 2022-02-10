В Рязани около «Ледового дворца» столкнулись бетономешалка и «Солярис»
«Бетономешалка утопила в сугробе и замяла черный «Солярис», — отметил автор поста.
Утром в четверг, 10 февраля, в Рязани напротив «Ледового дворца» произошло серьезное ДТП с участием бетономешалки и Hyundai Solaris. Информация об этом появилась в соцсети.
По словам очевидцев, авария произошла на левой стороне движения в сторону города.
«Бетономешалка утопила в сугробе и замяла черный «Солярис», — отметил автор поста.
На месте образовалась пробка.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.