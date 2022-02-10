В Подмосковье стоматологическую клинику ограбили на два миллиона

Следователи завели уголовное дело о разбое группой лиц с применением оружия. Грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.

В Подмосковье стоматологическую клинику ограбили на 2,3 млн рублей. Об этом сообщил Mash .

У девушек, работающих на ресепшне забрали 118 тысяч рублей наличными из кассы. Остальное грабители взяли из сейфа.

Отмечается, что все произошло меньше, чем за минуту.

Следователи завели уголовное дело о разбое группой лиц с применением оружия. Грабителям грозит до десяти лет лишения свободы. Их разыскивают.