В Петербурге стоматолог ткнул шприцем в глаз ребенку

Инцидент произошел в среду, 9 февраля.

В Петербурге стоматолог ткнул шприцем в глаз ребенку. Об этом сообщило издание 78.ru .

Инцидент произошел в среду, 9 февраля, в 17:30, в клинике на улице Доблести.

Во время местной анестезии пятилетняя девочка дернулась и врач попал инсулиновым шприцем в глаз. После оказания помощи ребенка отпустили домой. Проводится проверка.

Как рассказал порталу источник в правоохранительных органах, пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу № 19 в состоянии средней степени тяжести. У нее выявили колотую рану конъюнктивы правого глаза.