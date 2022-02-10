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В Петербурге стоматолог ткнул шприцем в глаз ребенку
Инцидент произошел в среду, 9 февраля.

В Петербурге стоматолог ткнул шприцем в глаз ребенку. Об этом сообщило издание 78.ru.

Инцидент произошел в среду, 9 февраля, в 17:30, в клинике на улице Доблести.

Во время местной анестезии пятилетняя девочка дернулась и врач попал инсулиновым шприцем в глаз. После оказания помощи ребенка отпустили домой. Проводится проверка.

Как рассказал порталу источник в правоохранительных органах, пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу № 19 в состоянии средней степени тяжести. У нее выявили колотую рану конъюнктивы правого глаза.