В Петербурге стоматолог ткнул шприцем в глаз ребенку
Инцидент произошел в среду, 9 февраля.
В Петербурге стоматолог ткнул шприцем в глаз ребенку. Об этом сообщило издание
Инцидент произошел в среду, 9 февраля, в 17:30, в клинике на улице Доблести.
Во время местной анестезии пятилетняя девочка дернулась и врач попал инсулиновым шприцем в глаз. После оказания помощи ребенка отпустили домой. Проводится проверка.
Как рассказал порталу источник в правоохранительных органах, пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу № 19 в состоянии средней степени тяжести. У нее выявили колотую рану конъюнктивы правого глаза.