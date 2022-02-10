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В Новомичуринске трое мужчин грабили дома местных жителей
Злоумышленники взломали в доме окно и забрали сотовый телефон, алкоголь, еду, теплые вещи. После их задержания выяснилось, что ранее они ограбили таким способом еще один дом.

В Новомичуринске трое мужчин грабили дома местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 59-летний житель Скопинского района и рассказал, что его дом в Новомичуринске ограбили. Мужчина часто уезжал из жилища и когда в очередной раз вернулся, обнаружил, что окно в доме взломано. Из помещения исчезли сотовый телефон, еда и алкоголь, теплые вещи и часть бытовой утвари.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что грабителей было трое.

Вскоре оперативники получили информацию, что в Новомичуринске мужчина пытается продать с рук телефон, похожий на похищенный. Его задержали. Полицейские установили, что 27-летний местный житель участвовал в краже. Также задержали его подельников в возрасте 30 и 40 лет.

У мужчин изъяли похищенные вещи и продукты питания. Полицейские выяснили, что злоумышленники причастны к еще одной похожей краже.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.