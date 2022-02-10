В Москве мигрант убил и расчленил мужчину после свидания

Останки москвича нашли на мусороперерабатывающем заводе и во дворе на улице Флотской.

В Москве мигрант убил и расчленил мужчину после свидания. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

8 февраля в полицию с исчезновением мужа обратилась москвичка. Мужчина работал маляром, ушел рано утром из дома и не вернулся. Его останки нашли на мусороперерабатывающем заводе и во дворе на улице Флотской.

Выяснилось, что мужчина познакомился с предполагаемым убийцей в интернете. После свидания злоумышленник убил москвича и расчленил его тело. «РЕН ТВ» пишет, что фасовку частей тела в пакеты увидела любовница злоумышленника. Он пригрозил, что убьет ее дочь, если женщина не поможет ему избавиться от тела.

Telegram-канал 112 пишет, что по подозрению в убийстве задержали 44-летнего гражданина Узбекистана.