В Московском районе Рязани планируют заменить более пяти тысяч светильников

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Цена контракта — 95 млн 514 тысяч 756 рублей.

В Московском районе Рязани планируют заменить более пяти тысяч светильников. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Цена контракта — 95 млн 514 тысяч 756 рублей. Подрядчику, который выиграет тендер, в течение 90 дней необходимо установить 152 новых светильника с кронштейнами вблизи пешеходных переходов, а также заменить 5 200 фонарей, из которых 1 470 с индивидуальными контроллерами управления.

Согласно техническим требованиям, среднее время непрерывной работы светильников должно составлять не менее 50 тысяч часов, а срок службы не менее 12 лет.

Срок гарантии — два года. В этот период подрядчик обязан устранять неисправности, осуществлять ремонт или замену фонарей.