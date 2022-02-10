В Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов

Ранее появилась информация, что для постановки диагноза достаточно положительного результата экспресс-теста, подтверждать с помощью ПЦР его больше не нужно.

Сертификаты переболевшего коронавирусом в России смогут получить люди с положительным результатом экспресс-текста на COVID-19, но тестирование должен провести медработник. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС .

Ранее появилась информация, что для постановки диагноза достаточно положительного результата экспресс-теста, подтверждать с помощью ПЦР его больше не нужно.

Кузнецов отметил, что сертификат оформят, но только если тестирование провел медицинский работник.

Специалист сообщил, что если экспресс-тест был сделан самостоятельно дома и показал положительный результат, человек может обратиться по номеру 122″ или в кол-центр поликлиники. После этого к нему должны направить медработника, чтобы подтвердить тест.

Кузнецов добавил, что на семь дней можно оформить больничный при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации. Результат тестирования для этого не требуется.