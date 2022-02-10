\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-1°
Птн, 11
-1°
Сбт, 12
-1°
ЦБ USD 74.72 -0.08 11/02
ЦБ EUR 85.38 0 11/02
Нал. USD 73.91 / 75.20 17:46
Нал. EUR 84.60 / 85.50 17:46
Новости
Публикации
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
Вчера 11:53
1 556
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
2 959
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
15 055
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
2
9 786
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов
Ранее появилась информация, что для постановки диагноза достаточно положительного результата экспресс-теста, подтверждать с помощью ПЦР его больше не нужно.

Сертификаты переболевшего коронавирусом в России смогут получить люди с положительным результатом экспресс-текста на COVID-19, но тестирование должен провести медработник. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что для постановки диагноза достаточно положительного результата экспресс-теста, подтверждать с помощью ПЦР его больше не нужно.

Кузнецов отметил, что сертификат оформят, но только если тестирование провел медицинский работник.

Специалист сообщил, что если экспресс-тест был сделан самостоятельно дома и показал положительный результат, человек может обратиться по номеру 122″ или в кол-центр поликлиники. После этого к нему должны направить медработника, чтобы подтвердить тест.

Кузнецов добавил, что на семь дней можно оформить больничный при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации. Результат тестирования для этого не требуется.