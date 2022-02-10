В Госдуме предложили ограничить срок потребительских кредитов до пяти лет
Меры планируют «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки».
В Госдуме предложили ограничить срок потребительских кредитов до пяти лет. Об этом
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект планируют принять в весеннюю сессию парламента.
Ограничить срок кредитования предложили «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки».
Банки обяжут включать в расчет кредита все платежи и предоставлять альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг.
Сообщается, что в Минфине и Центробанке поддержали инициативу.