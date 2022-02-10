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Состояние Жириновского ухудшилось
У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация составляет 90-91%.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого госпитализировали в среду, 9 февраля, ухудшилось. Об этом сообщил Mash.

Отмечается, что у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация составляет 90-91%.

У него поражены легкие, площадь заражения увеличивается. В сообщении добавили, что ситуация осложняется диабетом. Жириновскому колют инсулин, поскольку организм не держит сахар.

Ранее стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Его подключили к аппарату ИВЛ.