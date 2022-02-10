Рязанские экоактивисты призвали не застраивать пойму Оки

«Экологический рязанский альянс» отследил через несколько случаев покупки земли в пойме Оки, и это были компании, занимавшиеся строительством. Кроме того, в декабре 2021 года в РГУ запросили экспертное заключение, можно ли строить в пойме.

По данным «Экологического рязанского альянса», строительные компании начинают скупку земель в пойме Оки, чтобы потом добиться разрешения строить там многоэтажки. Об этом активисты рассказали на творческом вечере-концерте в защиту реки 9 февраля в пространстве «Fabrika».

«Экологический рязанский альянс» отследил через несколько случаев покупки земли в пойме Оки, и это были компании, занимавшиеся строительством. Кроме того, в декабре 2021 года в РГУ запросили экспертное заключение, можно ли строить в пойме.

«Специалисты вуза подготовят такое заключение — о недопустимости застройки. Активисты, если заметят проекты строительства, проведут акции перед их общественными обсуждениями», — сообщил руководитель ЭРА Евгений Рыбаков.

Активисты призвали не застраивать пойму ОкиИх поддержали градозащитник Андрей Петруцкий, президент областной федерации воздухоплавания Лев Маврин, ученый-эколог Виолетта Черная. По их мнению, потеря этой зеленой зоны приведет к ухудшению в Рязани качества воздуха и воды.

«Нам нужны новые зеленые зоны, их не хватает. Пойму надо объявить частью „зеленого пояса“ вокруг Рязани» , — отметил Петруцкий. Лев Маврин добавил, что «Небо России» проводят в Рязани, «потому что нет другого такого красивого места на Оке».

Общественность будет требовать включения пойменных земель в «Зеленый щит города».