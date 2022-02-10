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«Рязаньгоргаз» продолжает повышать надежность газоснабжения потребителей

В 2022 году «Рязаньгоргаз» в рамках модернизации городской газораспределительной системы заменит на современные 29 запорных устройств и полностью ликвидируют 15 колодцев в связи с переходом на более технологичное и безопасное оборудование.

Кроме того, компания выполнит капитальный ремонт и реконструкцию газопроводов на улицах Горького, Затинной, Космодемьянской, Промышленной, Павлова.

Техническое переоснащение повысит надежность газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, а также сократит эксплуатационные риски и расходы на техническое обслуживание оборудования, что позволит развивать газораспределительную сеть для подключения новых абонентов.

«Модернизация газораспределительной системы — одно из основных направлений работы предприятия. В 2022 году будет выполнена реконструкция и капитальный ремонт свыше 3,5 км городских распределительных сетей», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу Газпром межрегионгаз. Осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.