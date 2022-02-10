Рязанцы смогут отправить праздничные почтовые открытки, не выходя из дома

Для этого нужно воспользоваться сервисом на сайте «Почты России»

Ко Дню всех влюбленных, к 23 февраля и к 8 марта «Почта России» подготовила оригинальные праздничные открытки.

Любой желающий может отправить открытку, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте «Почты России».

В открытках можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Они выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. В организации порекомендовали сделать это заранее, чтобы ваше поздравление пришло вовремя.

Поздравительные открытки — одна из самых востребованных почтовых продукций России. Отмечается, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников всегда актуальна.