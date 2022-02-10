Рязанцы смогут отправить праздничные почтовые открытки, не выходя из дома

Ко Дню всех влюбленных, к 23 февраля и к 8 марта «Почта России» подготовила оригинальные праздничные открытки.
Любой желающий может отправить открытку, не выходя из дома, воспользовавшись
В открытках можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Они выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик. Их можно
Поздравительные открытки — одна из самых востребованных почтовых продукций России. Отмечается, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников всегда актуальна.