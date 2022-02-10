Рязанцам напомнили о скидке на проезд и масках в общественном транспорте

С 1 февраля по 31 мая 2022 года, при оплате проезда национальной картой, привязанной к смартфону, на каждую поездку скидка четыре рубля.

В Рязани проходят рейды по контролю за ношением масок в общественном транспорте. Так, например, 10 февраля контрольные мероприятия прошли в Московском районе — уполномоченные работники проверили наличие средств индивидуальной защиты в автобусах и троллейбусах. Порядка 80 жителей города нарушили правила проезда, с ними провели разъяснительные беседы.

Как сообщают в администрации, рейдовые мероприятия проходят в областном центре регулярно и будут продолжены.

Чтобы минимизировать риск заражения различными инфекциями, помимо ношения масок рекомендуется оплачивать проезд не наличными, а бесконтактно — банковскими картами или смартфоном. Тем более, что сейчас такой способ оплаты в Рязани делает поездки более дешевыми.

С 1 февраля по 31 мая 2022 года, при оплате проезда национальной картой, привязанной к смартфону, на каждую поездку скидка четыре рубля.

Карту «Мир» можно добавить в следующие мобильные платежные сервисы: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Скидка на проезд действует в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси Рязани, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт.

По условиям акции, при оплате с карты списывается стоимость проезда на четыре рубля меньше.

«Мы проводим акцию на транспорте в Рязани уже в третий раз. В 2019 и 2020 годах благодаря нашему предложению жители города сэкономили на проезде более 18 млн рублей. Добавлю, что оплата проезда входит у рязанцев в топ-3 самых популярных категорий платежей «Миром». По итогам 2021 года жители города заплатили национальной картой за поездки в городском транспорте более 9 миллионов раз «, — сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.