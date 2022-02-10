Рязанцам напомнили о скидке на проезд и масках в общественном транспорте

В Рязани проходят рейды по контролю за ношением масок в общественном транспорте. Так, например, 10 февраля контрольные мероприятия прошли в Московском районе — уполномоченные работники проверили наличие средств индивидуальной защиты в автобусах и троллейбусах. Порядка 80 жителей города нарушили правила проезда, с ними провели разъяснительные беседы.
Как сообщают в администрации, рейдовые мероприятия проходят в областном центре регулярно и будут продолжены.
Чтобы минимизировать риск заражения различными инфекциями, помимо ношения масок рекомендуется оплачивать проезд не наличными, а бесконтактно — банковскими картами или смартфоном. Тем более, что сейчас такой способ оплаты в Рязани делает поездки более дешевыми.
С 1 февраля по 31 мая 2022 года, при оплате проезда национальной картой, привязанной к смартфону, на каждую поездку скидка четыре рубля.
Карту «Мир» можно добавить в следующие мобильные платежные сервисы: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.
Скидка на проезд действует в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси Рязани, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт.
По условиям акции, при оплате с карты списывается стоимость проезда на четыре рубля меньше.
«Мы проводим акцию на транспорте в Рязани уже в третий раз. В 2019 и 2020 годах благодаря нашему предложению жители города сэкономили на проезде более 18 млн рублей. Добавлю, что оплата проезда входит у рязанцев в топ-3 самых популярных категорий платежей «Миром». По итогам 2021 года жители города заплатили национальной картой за поездки в городском транспорте более 9 миллионов раз «, — сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.
С полными правилами акции, а также с перечнем перевозчиков можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении «Привет, Мир!». Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на