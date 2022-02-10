Отоларинголог рассказал, что из-за «омикрона» в России может наступить «эра глухих»

Медик уточнил, что коронавирус после мутации может поражать слуховой нерв.

Отоларинголог рассказал, что из-за «омикрона» в России может наступить «эра глухих». Об этом URA.RU рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Медик уточнил, что коронавирус после мутации может поражать слуховой нерв. По словам Зайцева, чтобы этого не произошло и вирус не мутировал, от него надо избавиться как можно скорее.

«Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы „омикрон“ как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — отметил врач.

Ранее сообщалось, что после «омикрона» человек может потерять голос или охрипнуть.