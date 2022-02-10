Отоларинголог рассказал, что из-за «омикрона» в России может наступить «эра глухих»
Медик уточнил, что коронавирус после мутации может поражать слуховой нерв.
Отоларинголог рассказал, что из-за «омикрона» в России может наступить «эра глухих». Об этом
Медик уточнил, что коронавирус после мутации может поражать слуховой нерв. По словам Зайцева, чтобы этого не произошло и вирус не мутировал, от него надо избавиться как можно скорее.
«Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы „омикрон“ как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — отметил врач.
Ранее сообщалось, что после «омикрона» человек может потерять голос или охрипнуть.