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На трех рязанских улицах в четверг отключили холодную воду
Это связано с ремонтными работами на водопроводе.

На трех рязанских улицах в четверг, 10 февраля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

До 15:00 без ресурса остались:

  • 2-й Школьный переулок, дом № 1;
  • улица Вокзальная, дома №№ 5, 51а, 5, 5б, 7;
  • Первомайский проспект, дома №№ 58 корпус 1, 60 корпус 1, 62 корпус 2, 62 корпус 1 (школа № 39), 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.