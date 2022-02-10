На севере Москвы мужчина зарезал двух родственников и выпал из окна

В квартире нашли тела мужчины и женщины с колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело.

На севере Москвы мужчина зарезал двух родственников и выпал из окна. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

В четверг, 10 февраля, в квартире одного из домов на Бескудниковском бульваре нашли тела мужчины и женщины с колото-резанными ранами. Около дома также нашли тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. Сообщается, что он жил в одной квартире с убитыми.

Погибшие были родственниками и между ними произошел конфликт на бытовой почве.

Telegram-канал «Плохие новости 18+ «пишет, что убитые мужчина и женщина были любовниками, а выпавший из окна — сыном погибшего. Молодой человек влюбился в будущую мачеху, поэтому мужчины постоянно конфликтовали. Во время очередной ссоры молодой человек зарезал отца и его возлюбленную, а после покончил с собой, выпрыгнув из окна.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).