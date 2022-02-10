Милонов предложил помочь многодетным семьям с нянями

Он обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести государственную социальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями. Парламентарий направил обращение министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишет RT .

По словам Милонова, кабмин предпринял «множество верных шагов» по обеспечению семей льготами и мерами поддержки. Особенно важно, отметил депутат, что многие из мер направленны на поддержание многодетности.

«Между тем действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан: рождение, воспитание и обучение ребёнка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше. К примеру, многие многодетные семьи давно считают насущной необходимостью привлечение нянь себе в помощь», — заявил Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что из-за высокой мобильности бабушки и дедушки, ранее выполнявшие функции нянь, могут жить далеко от молодых родителей.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями либо о внедрении практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала. Данная мера позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда, подстегнёт рынок труда по оказанию подобных услуг и, главное, сделает жизнь наших детей более комфортной», — указано в тексте обращения к министру.