Мать умершего в рязанском перинатальном центре младенца отреагировала на смену главврача

По словам женщины, Ирина Девятова им не сказала ничего плохого, а также сочувствовала и сопереживала.

Мать ребенка, умершего в рязанском перинатальном центре, отреагировала на смену главврача учреждения. Она оставила пост в соцсети Instagram в четверг, 10 февраля.

По словам женщины, Ирина Девятова им не сказала ничего плохого, а также сочувствовала и сопереживала.

«Да, она как-то пыталась по-началу оправдать своих коллег чуть-чуть, но потом и сама говорила, что не понимает почему они так поступили, почему они ушли от протокола, нарушив порядок действий — ей так они и не смогли дать ответ (с ее слов)», — отметила пользовательница.

Женщина отметила, что, прежде чем предать огласке информацию о трагедии, они сообщили об этом Девятовой. «Ирина Николаевна все прекрасно понимала. Но нам очень вот обидно, что ее сняли, а Легостаева Татьяна Васильевна и Лорей Анна Анатольевна спокойно ходят и продолжают дальше работать, хотя уже ведётся следствие и заведено уголовное дело», — заметила рязанка.

Напомним, новым главным врачом рязанского перинатального центра стал Александр Терещенко.