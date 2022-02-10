Инфекционист назвал сроки выхода на плато по COVID-19

Россия выйдет на плато, когда количество выздоровевших будет соответствовать числу заболевших. После этого волна заболеваемости пойдет на спад.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По его словам, для стабилизации обстановки нужно время, поскольку заболеваемость в российских регионах остается высокой.

Малышев уточнил, что страна выйдет на плато, когда количество выздоровевших будет соответствовать числу заболевших. После этого волна заболеваемости пойдет на спад.

Специалист отметил, что для медиков более важно другое соотношение — между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц.

Малышев объяснил, что сейчас больше людей госпитализируют, чем выписывают из больниц.

«Пока пациенты с COVID-19 накапливаются, нагрузка на госпитальную сеть растет», — добавил он.

Медик считает, что это будет продолжаться еще три-четыре недели, после чего рост заболеваемости прекратится.