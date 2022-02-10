Иммунолог сообщил, что после коронавируса могут разрушаться ногти

Он сообщил, что это может быть связано со снижением кровообращения. Специалист отметил, что причины схожи с причинами выпадения волос.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что после коронавируса могут разрушаться ногти. Об этом он рассказал URA.RU .

По словам специалиста это — не ранний синдром, а симптом «постковида».

«В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида», — сказал Николай Крючков. Он сообщил, что это может быть связано со снижением кровообращения. Специалист отметил, что причины схожи с причинами выпадения волос.

Он добавил, что последствие остается у человека не навсегда. Крючков заявил, что этот симптом может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.