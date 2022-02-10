Елена Сорокина проверила уборку рязанских улиц от снега

В четверг, 10 февраля, глава администрации проехала по улицам Горрощи и Дашково-Песочни.

Елена Сорокина проверила уборку рязанских улиц от снега. Об этом мэр сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В четверг, 10 февраля, глава администрации проехала по улицам Горрощи и Дашково-Песочни. Она отметила, что горожане продолжают жаловаться на уборку снега во дворах, а также наледь и сосульки на крышах.

На перекрестке улиц Стройкова и Гагарина в сторону остановки «Больница имени Семашко» на тротуарах образовалась наледь. Утром на участке начала работать бригада дирекции благоустройства.

У роддома № 2 из-за снега сузилась дорога. Сорокина поручила продолжить уборку снега с обочин для расширения дороги.

На улице Ленинского комсомола около дома 101 не расчищен пешеходный переход. Рязанцы также жаловались на скользкий переход на 2-м Осеннем переулке. Глава администрации отметила, что его убрали, но уборка должна быть регулярной, без напоминаний.

На улице Юннатов с крыши дома № 8 свисает наледь. Управляющая компания огородила опасный участок, но сосульки не сбила, так как на место не смогла проехать техника. Елена Сорокина дала поручение управлению благоустройства вместе с ГИБДД перекрыть дорогу, чтобы очистить крышу.

Жители жаловались на мусор на остановке на улице Зубковой около дома № 32. В настоящее время мусор убрали, но на тротуаре осталась наледь.

На улице Шереметьевской мэр поручила расчистить обочины и вывезти снег, чтобы расширить проезжую часть.