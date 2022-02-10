Для участников «Лыжни России» с площади Театральной будут ходить бесплатные автобусы

«Лыжня России» пройдет 12 февраля на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Для участников «Лыжни России» с площади Театральной будут ходить бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В субботу, 12 февраля, автобусы будут оправляться с площади Театральной с 09:00 до 11:00. Обратно участники соревнований смогут уехать с 13:30 до 15:00. Транспорт будет ездить с автостоянки биатлонного комплекса «Алмаз».

«Лыжня России» пройдет 12 февраля на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз». Старт в 12:00.