А что в кино? «Анчартед: на картах не значится», «Смерть на Ниле» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Одна из главных новинок этой недели — американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится», основанный на популярной серии игр «Uncharted». Криминальная драма «Смерть на Ниле» основана на одноименном романе Агаты Кристи и является продолжением картины «Убийство в Восточном экспрессе», повествующем о похождениях бельгийского сыщика Эркюля Пуаро. Российская премьера недели — комедия «Яйцо Фаберже» режиссера Ильи Фарфеля, а юных зрителей ждет анимационный фильм «Гоу, Феликс».

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