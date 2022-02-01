Зоозащитники объявили вознаграждение за информацию о человеке, ведущем отстрел животных в Рыбном

Активисты готовы выплатить 10 000 рублей.

Зоозащитники объявили вознаграждение за информацию о человеке, ведущем отстрел животных в Рыбном. Об этом сообщается в соцсети.

В посте подчеркнули, что за информацию активисты готовы выплатить 10 000 рублей.

«Просим у кого есть фото или видеофиксация, на условиях анонимности, прислать нам. После проверки данных будет выплачена заявленная сумма», — указано в сообщении.

Напомним, сообщения о расстреле собак в Рыбном появились в понедельник, 31 января. По словам жителей города, от рук неизвестных пострадало десять животных. По факту произошедшего полиция начала проверку.