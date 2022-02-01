За сутки с рязанских улиц эвакуировали пять автомобилей на спецстоянки

Так, один из автомобилей BMW эвакуировали с улицы Татарской за остановку на пешеходном переходе.

В Рязани за сутки эвакуировали пять автомобилей за нарушения ПДД. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Госавтоинспекторы эвакуируют автомобили на спецстоянки, которые мешают проезду спецтехники, задействованной в очистке улиц от снега, и за нарушения ПДД.

Так, один из автомобилей BMW эвакуировали с улицы Татарской за остановку на пешеходном переходе.

Водителей просят быть внимательнее в местах, где планируют припарковать свой автомобиль, и обращать внимание на дорожные знаки.