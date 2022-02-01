Волонтеры нашли труп годовалой девочки, пропавшей в Новгородской области

Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения появилась 25 января.

Волонтеры нашли труп девочки, пропавшей в Новгородской области в январе. Об этом рассказали представители ПСО «Феникс» в соцсетях.

«Найдена. Погибла», — указали в сообщении отряда во вторник, 1 февраля.

Напомним, информация о пропаже девочки 2020 года рождения появилась 25 января. В доме, где она исчезла, находили фрагменты сожженых костей. Мать ребенка и ее сожитель обвиняли в убийстве друг друга. Позже их арестовали.

По словам детского омбудсмена региона Татьяны Ефимовой, у матери ребенка есть семеро других детей. Из-за трудной жизненной ситуации их ранее поместили в детдома.