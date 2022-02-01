В Шиловском районе иномарка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Авария случилась на 284-м километре автодороги М5 «Урал».

В Шиловском районе произошло серьезное ДТП с участием иномарки и грузовика. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 31 января, примерно в 18:06 в Шиловском районе на 284-м километре автодороги М5 «Урал». Там 29-летняя жительница Пензы на автомобиле Suzuki SX4 не справилась с управлением и врезалась в большегруз Iveco, которым управлял 54-летний житель Краснодарского края.

Пострадала водитель кроссовера. Ей оказали медпомощь.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.