В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя

54-летнего жителя Пензенской области отстранили от вождения.

В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

По информации ведомства, сотрудники ДПС подали сигнал об остановке автомобилю. При общении с водителем, полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.

54-летнему жителю Пензенской области предложили пройти освидетельствование. По его результатам у мужчины выявили 0,625 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортом. На него составили административный протокол.