В Рязанской области за сутки выявили 871 новый случай COVID-19

Данные на вторник, 1 февраля, от федерального оперштаба.

В Рязанской области за сутки выявили 871 новый случай COVID-19. Информацию на вторник, 1 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за период пандемии в регионе зафиксировали 68 456 случаев коронавируса.

За сутки госпитализировали 147 жителей Рязанской области.

От заболевания умерли семь человек. Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 872. Выздоровели от коронавируса 130 жителей Рязанской области, всего число вылечившихся составило 58 575.

В России за сутки выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 11 986 913.

За сутки выздоровели 40 301 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 288 582 человек.

За сутки скончались 663 человека, всего — 332 012.